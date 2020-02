MOL Hungarian Oil and Gas A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas A hat sich am 21.02.2020 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2019 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 52,00 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 112,00 HUF je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat MOL Hungarian Oil and Gas A im vergangenen Quartal 1.383,34 Milliarden HUF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 1.383,96 Milliarden HUF umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 120,94 HUF gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1.338,47 Milliarden HUF gesehen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 314,00 HUF. Im letzten Jahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A einen Gewinn von 432,00 HUF je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.266,74 Milliarden HUF umgesetzt, gegenüber 5.168,67 Milliarden HUF im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 347,14 HUF je Aktie sowie einem Umsatz von 5.112,85 Milliarden HUF gelegen.

