Montagshandel in Wien: ATX steigt zum Start des Montagshandels

ATX-Entwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Am Montag steht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent im Plus bei 3.650,84 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 116,640 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,066 Prozent tiefer bei 3.645,43 Punkten, nach 3.647,85 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3.656,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.639,40 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der ATX stand am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 3.730,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der ATX mit 3.609,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, betrug der ATX-Kurs 3.168,13 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,00 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3.777,78 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.305,62 Zählern markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR), voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 23,72 EUR), Vienna Insurance (+ 1,00 Prozent auf 30,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 29,50 EUR) und OMV (+ 0,54 Prozent auf 37,42 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Raiffeisen (-1,33 Prozent auf 17,83 EUR), CA Immobilien (-0,98 Prozent auf 24,34 EUR), Andritz (-0,39 Prozent auf 64,65 EUR), Erste Group Bank (-0,18 Prozent auf 48,95 EUR) und Verbund (-0,13 Prozent auf 74,75 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 11.797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,004 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,79 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,87 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net