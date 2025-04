Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Stockholm findet wegen der Walpurgisnacht ("Valborgsmässoafton") nur eine verkürzte Börsensitzung statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Deutsche-Post-Mutter DHL hat im ersten Quartal die Gewinne leicht und stärker als den Umsatz gesteigert. Bis auf die Segmente Global Forwarding, Freight und eCommerce verzeichneten alle Divisionen Gewinn-Zuwächse, Post & Paket Deutschland deutlich zweistellig. Unterstützend wirken die im März angekündigten Kostenmaßnahmen, durch die die Kostenbasis ab 2027 um 1 Milliarde Euro gesenkt werden soll. Der Logistikkonzern sieht sich - trotz der makroökonomischen Unsicherheiten infolge der erratischen US-Importzoll-Politik - auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr, die einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mindestens 6 Milliarden Euro vorsehen. Das im März ausgegebene Ziel berücksichtigt laut DHL nicht die Änderungen in Zoll- und Handelspolitik, die US-Präsident Donald Trump erstmals ab Anfang April ankündigte, zum Teil dann zurücknahm, zum Teil 90 Tage aussetzte. Für das erste Quartal wuren folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 20.809 +3% 20.789 +3% 20.251

EBIT 1.370 +5% 1.320 +1% 1.311

Ergebnis nSt und Dritten 786 +6% 747 +1% 740

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,68 +8% 0,65 +3% 0,63

Free Cashflow 732 +17% 600 -4%

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

AIXTRON (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Auftragseingang 94 -22% 5 120

Umsatz 102 -14% 8 118

EBIT 6,9 -30% 8 10

EBIT-Marge 7 -- 8 8

Ergebnis nach Steuern/Dritten 5,6 -48% 8 11

Ergebnis je Aktie 0,05 -50% 8 0,10

Weitere Termine:

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q (11:30 Analystenkonferenz)

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (09:45 PK)

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 1Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Geschäftsbericht und Ergebnis 1Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK)

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q

08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q (10:30 Analystenkonferenz)

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q

08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 1Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q (09:30 Investorenkonferenz)

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q

09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q

09:00 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q

11:00 DE/Atoss Software SE, HV

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (17:45 PK)

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Hochtief: 5,23 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4. Quartal: -0,1% gg Vq

07:30 Privater Verbrauch März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz März

saisonbereinigt real

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

08:00 Import-/Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj

09:55 Arbeitsmarktdaten April

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +20.000 g Vm

zuvor: +26.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4. Quartal: -0,2% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: -0,2% gg Vj

4. Quartal: -0,2% gg Vj

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj

- IT

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj

4. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: k.A. /+2,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj

- EU

11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj

4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +120.000 Stellen

zuvor: +155.000 Stellen

14:30 Arbeitskostenindex 1Q

PROGNOSE: +0,95 gg Vq

4. Quartal: +0,9% gg Vq

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +0,4% gg Vq

4. Quartal: +2,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,0% gg Vq

4. Quartal: +2,3% gg Vq

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April

PROGNOSE: 45,5

zuvor: 47,6

16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen März

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,8% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 22.625,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.531,10 -0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.407,30 -0,7%

Nikkei-225 (Tokio) 35.957,86 +0,3%

Hang-Seng (Hongk.) 22.075,82 +0,3%

Schanghai-Comp. 3.283,14 -0,1%

Dienstag:

DAX 22.425,83 +0,7%

DAX-Future 22.683,00 +1,2%

XDAX 22.532,73 +0,5%

MDAX 28.432,19 +0,4%

TecDAX 3.606,36 +0,6%

SDAX 15.631,14 +0,2%

Euro-Stoxx-50 5.161,90 -0,2%

Stoxx-50 4.389,65 +0,2%

Dow-Jones 40.527,62 +0,7%

S&P-500 5.560,83 +0,6%

Nasdaq Composite 17.461,32 +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer wahren Flut wichtiger ökonomischer Daten und Zahlen von Unternehmen rechnen Händler am Mittwoch. Wegen des Mai-Feiertages am Donnerstag sind auch noch zahlreiche Veröffentlichungen vorgezogen worden. "Unter dem Strich kann sich an solchen Tagen keine echte Meinung über die angemessene Marktrichtung durchsetzen", sagt ein Händler. Er rechnet daher mit einer volatilen Seitwärtsbewegung. Am Morgen wurden Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus China vorgelegt. Sowohl in der Großindustrie als auch bei den Privatfirmen zeigten sie abwärts. Besonders bedenklich sind allerdings die Folgen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump, denn die Export-Orders brachen mit der höchsten Rate seit fast zwei Jahren zusammen. Ob sich schon Folgen für den US-Arbeitsmarkt ergeben haben, wird sich am Nachmittag mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht zeigen. n

Rückblick: Stützend wirkte, dass es keine neuen schlechten Nachrichten zum Zollstreit gab. Ansonsten gab die Bilanzsaison Einzelwerten Impulse. In Madrid belastete das Minus der BBVA-Aktie von 2 Prozent, nachdem die Bank Zahlen vorgelegt hatte. Zudem wurden Inditex (-3,4%) ex Dividende gehandelt. Die Erstquartalszahlen von Schneider Electric haben die Erwartungen nicht erfüllt. Die Aktie verlor in Paris 6,4 Prozent. Das bereinigte Vorsteuerergebnis von HSBC (+2,6%) ist laut RBC 15 Prozent über dem Konsens ausgefallen. Den Ausblick auf das laufende Jahr hat die Bank bestätigt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

