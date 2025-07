Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Präsident Donald Trump hat bestritten, eine Entlassung des Fed-Chefs Jerome Powell zu planen,, nachdem er republikanische Abgeordnete während einer Klausurtagung befragt hatte, ob er diesen Schritt gehen soll. "Wir haben nicht vor, irgendetwas zu tun", sagte Donald Trump vor Reportern im Weißen Haus und fügte später hinzu: "Ich schließe nichts aus, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, er muss wegen Betrugs gehen." Der Präsident deutete an, dass er versuchen könnte, Powell aus wichtigem Grund zu entlassen, da die Notenbank zu viel Geld für die Renovierung von zwei historischen Bürogebäuden ausgebe.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

10:00 DE/Südzucker AG, HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

22:30 AU/BHP Group Ltd, vorläufiges Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Gesundheitswelt Chiemgau 0,32 EUR

M1 Kliniken 0,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Verbraucherpreise Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj

Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,3% gg Vj

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Juni

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,9% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 234.000

zuvor: 227.000

14:30 Import- und Exportpreise Juni

Importpreise

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli

PROGNOSE: -1,0

zuvor: -4,0

16:00 Lagerbestände Mai

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.287,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 6.292,50 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 23.038,50 -0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 39.697,41 +0,1%

Hang-Seng (Hongk.) 24.534,84 +0,1%

Schanghai-Comp. 3.506,94 +0,1%

Mittwoch:

DAX 24.009,38 -0,2%

DAX-Future 24.288,00 +0,5%

XDAX 24.195,13 +0,8%

MDAX 30.721,24 -1,2%

TecDAX 3.891,70 -0,3%

SDAX 17.872,29 -0,5%

Euro-Stoxx-50 5.298,07 -1,0%

Stoxx-50 4.473,05 -0,7%

Dow-Jones 44.254,78 +0,5%

S&P-500 6.263,70 +0,3%

Nasdaq Composite 20.730,49 +0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem Erholungsschub an den Aktienmärkten rechnen Händler. Beruhigt hat die Märkte vor allem ein Dementi von US-Präsident Donald Trump. Er bestritt, dass er sich zu Plänen zur Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell geäußert habe. Damit kann sich das mit den US-Erzeugerpreisen verbesserte Zinsumfeld nun doch durchsetzen. Zudem hatte Trump von Fortschritten bei den Zollverhandlungen mit der EU gesprochen. Der Euro fällt am Morgen wieder auf den Stand vor den Powell-Entlassungsgerüchten zurück, auch Gold als so genannter sicherer Hafen verbilligt sich in Dollar gerechnet wieder. Die Renditen ziehen mit der höheren Risikobereitschaft wieder etwas an. An den asiatischen Märkten geht es wie bereits in den USA überwiegend leicht nach oben. Im Blick steht weiterhin die Berichtssaison. Und in den USA werden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht.

Rückblick: Schwächer - Höhepunkt des Tages waren günstige US-Erzeugerpreise. Diese hatten im Juni wider Erwarten auf Monatssicht sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stagniert. Das stützte die Stimmung. Kurz vor Handelsschluss belasteten dann aber neuerliche Spekulationen um eine vorzeitige Entlassung von Fed-Chairman Jerome Powell. Ein schwacher Ausblick von ASML belastete den Chipsektor, während ein Kurseinbruch von Renault im Fokus bei Autoaktien stand. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr hatte Renault den Margenausblick gesenkt. Renault brachen um 18,5 Prozent ein. Autoaktien gaben im Schnitt 1,8 Prozent nach. "Die Zahlen für das zweite Quartal liegen zwar leicht über den Erwartungen", so ein Marktteilnehmer zu ASML. "Der Ausblick enttäuscht aber." ASML brachen um 11,4 Prozent ein, der Technologiesektor verlor 2,2 Prozent. Richemont schlossen dagegen 1,2 Prozent im Plus. "Die Zahlen sind gut", sagte ein Händler.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Fuchs brachen nach einer Gewinnwarnung um 10,3 Prozent ein. Die gesenkte Margenprognose von Renault belastete die deutschen Sektorwerte. Anleger glaubten offenbar nicht, dass es sich um ein unternehmensspezifisches Problem handelte. BMW verloren 0,7 Prozent, VW 3,7 Prozent und Mercedes-Benz 1,9 Prozent. Banken- und Versicherungsaktien waren dagegen gesucht angesichts anziehender Renditen nach den US-Inflationsdaten. Deutsche Bank gewannen 0,8 Prozent, Commerzbank 0,8 Prozent, Allianz 0,7 Prozent und Munich Re 1,6 Prozent. Belastet zeigten sich dagegen die zinssensiblen Immobilienwerte: Vonovia verloren 0,6 Prozent. Ein enttäuschender Ausblick von ASML drückte Infineon (-0,7%) und Aixtron (-1,5%).

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einer sich erholenden Wall Street legte auch der DAX nachbörslich zu. Für Gerresheimer ging es dagegen bei Lang & Schwarz mehr als 6 Prozent nach unten. Das Unternehmen beendete die Gespräche mit Beteiligungsgesellschaften über ein potenzielles Übernahmeangebot.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Die US-Börsen haben nach volatilem Verlauf noch den Sprung ins Plus geschafft. Nachdem zunächst ermutigende Inflationsdaten aus Erzeugerebene die Stimmung gestützt hatten, belasteten Medienberichte über Pläne zur Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell zeitweise das Sentiment. US-Präsident Donald Trump soll Kreisen zufolge bei einigen republikanischen Abgeordneten angedeutet haben, dass er wahrscheinlich versuchen werde, Powell bald zu entlassen. Allerdings hatte Trump schon häufiger entsprechende Drohungen ausgestoßen, diese bislang aber nicht in die Tat umgesetzt, weshalb die Märkte letztlich relativ gelassen reagierten. Auch bestritt Trump später, eine Entlassung von Powell zu planen. Die Erzeugerpreise relativieren etwas das Bild der Verbraucherpreise vom Vortag, die Zweifel an einer baldigen Zinssenkung der Fed genährt hatten. Mit Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley legten drei weitere große US-Banken Geschäftszahlen vor, die überwiegend negativ aufgenommen wurden, obwohl sie positiv überrascht hatten. Johnson & Johnson legte nicht nur überraschend gute Zahlen vor, sondern hob auch den Jahresausblick an. Die Aktie gewann 6,2 Prozent. Rigetti Computing machten einen Satz von 30,1 Prozent. Wie Alliance Global Partners anmerkte, hatte es das Technologieunternehmen geschafft, die Fehlerrate in seinem modularen 36-Qubit-System zu reduzieren. Dies sei ein wichtiger Meilenstein, der das Unternehmen auf den Weg bringe, die Quantenüberlegenheit gegenüber klassischen Computern zu erreichen.

USA - ANLEIHEN

Die Zehnjahresrendite sank um 3 Basispunkte auf 4,45 Prozent, nachdem sie nach den US-Inflationszahlen zunächst höher notiert hatte. Die Unsicherheiten um Powell lösten dann aber einen Rückgang der Marktzinsen aus.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1624 -0,1% 1,1636 1,1686 +12,0%

EUR/JPY 172,57 +0,3% 172,04 172,18 +6,0%

EUR/CHF 0,9327 +0,1% 0,9322 0,9313 -0,9%

EUR/GBP 0,8678 +0,1% 0,8672 0,8682 +4,7%

USD/JPY 148,46 +0,4% 147,85 147,35 -5,3%

GBP/USD 1,3394 -0,2% 1,3418 1,3459 +7,0%

USD/CNY 7,1496 -0,1% 7,1540 7,1493 -0,8%

USD/CNH 7,1810 +0,0% 7,1793 7,1753 -2,1%

AUS/USD 0,6488 -0,6% 0,6528 0,6539 +5,3%

Bitcoin/USD 118.477,35 -0,7% 119.365,50 119.320,30 +24,1%

Der Dollar fiel mit den Gerüchten um Powell zurück; der Dollarindex gab um 0,3 Prozent nach.

Der Dollar steigt am Morgen leicht - der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Händler sprechen von einer verspäteten Reaktion auf das Trump-Dementi zu Powell. "Der Dollar wird wahrscheinlich die bedeutendste Last der Marktreaktion auf jeden Versuch tragen, den Fed-Vorsitzenden zu entfernen. Die Entfernung oder der Rücktritt von Powell wird wahrscheinlich eine neue Runde starker Abwärtsvolatilität im Dollar auslösen, und der Schaden wäre dauerhaft", sagt ING-Analyst Padhraic Garvey.

