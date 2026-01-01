Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Präsident Donald Trump hat überraschend seine Zolldrohungen gegen mehrere europäische Staaten im Konflikt um Grönland zurückgezogen. Trump kündigte an, seine Androhung von Strafzöllen gegen acht europäische Nato-Länder mit 1. Februar nun doch nicht umsetzen zu wollen. Zur Begründung verwies er auf seiner Plattform Truth Social darauf, dass nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein ​Rahmenabkommen zu einer ⁠zukünftigen Vereinbarung zu ​Grönland erzielt worden sei. Am Wochenende hatte Trump Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten angedroht, die Widerstand gegen Trumps Grönland-Pläne geäußert hatten. Trump wollte ursprünglich ab 1. Februar Zölle von 10 Prozent verhängen, ab dem 1. Juni Zölle dann in Höhe von 25 Prozent.

Volkswagen hat im Konzernbereich Automobile die im September gesenkte Prognose für den Netto-Cashflow und die Nettoliquidität für 2025 deutlich übertroffen. Dies sei vor allem einer geringeren Mittelbindung im Betriebskapital und niedriger als erwartet ausgefallene Investitionen in Sachanlagen und Forschung und Entwicklung zu verdanken, teilte der DAX-Konzern mit. Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte VW im Geschäftsjahr 2025 im Bereich Automobile einen Netto-Cashflow von rund 6 Milliarden Euro nach 5,0 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Nettoliquidität stieg in der Folge zum 31. Dezember 2025 auf mehr als 34 Milliarden Euro gegenüber 31,0 Milliarden Ende September. Der Konzern hatte zuletzt Werte von rund 0 Milliarden Euro für den Netto-Cashflow bzw. rund 30 Milliarden Euro für die Nettoliquidität erwartet.

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q

12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

- NO

10:00 Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 4,00%

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar

PROGNOSE: -13,0

zuvor: -13,1

- US

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +4,3% gg Vq

1. Veröff.: +4,3% gg Vq

2. Quartal: +3,8% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,8% gg Vq

1. Veröff.: +3,8% gg Vq

2. Quartal: +2,1% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 208.000

zuvor: 198.000

16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen November

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm

September: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

September: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

September: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

18:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.964,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.914,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.494,75 +0,1%

Nikkei-225 (Tokio) 53.865,86 +2,1%

Hang-Seng (Hongk.) 26.562,32 -0,1%

Shanghai-Comp. 4.118,57 +0,0%

Vortag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.560,98 -0,6%

DAX-Future 24.981,00 +0,7%

XDAX 24.868,98 +1,3%

MDAX 30.945,30 +0,5%

TecDAX 3.641,50 -0,1%

SDAX 17.724,96 +0,5%

Euro-Stoxx-50 5.882,88 -0,2%

Stoxx-50 5.011,65 -0,3%

Dow-Jones 49.077,23 +1,2%

S&P-500 6.875,62 +1,2%

Nasdaq-Comp. 23.224,83 +1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Aufwärts dürfte es an Börsen gehen. Die Sorgen um Grönland haben sich wie erhofft als "viel Lärm um Nichts entpuppt". Der DAX sprang nachbörslich wieder bis fast 24.900 Punkte zurück. US-Präsident Donald Trump ruderte gleich doppelt zurück - von seinen Grönland-Drohungen und neuen Strafzöllen gegen Europa. "Der TACO-Trade hat sich damit wieder ausgezahlt", kommentiert ein Händler. Dass Trump seine Forderungen nicht umsetzen könne und es zu "Trump Always Chickens Out" (Trump kneift immer) komme, hatten schon zahlreiche Händler angesichts seiner Rede in Davos antizipiert. Die Börsen dürften sich damit wieder in Richtung Berichtssaison orientieren. Die Anhörung des Obersten US-Gerichtshofs zum Fall von Fed-Mitglied Lisa Cook lässt laut Händler auf die Unabhängigkeit der Fed hoffen. Die von Trump gewünschte Verfügungsmacht über die Besetzung der Notenbankposten werde es wohl nicht geben, heißt es. Eine politisierte Fed hätte den Glauben an den US-Dollar noch weiter beschädigt.

Rückblick: Knapp behauptet - Für einen kurzfristigen Abverkauf um die Mittagszeit hatte die Nachricht gesorgt, dass das Europäische Parlament das Mercosur-Abkommen nicht wie erwartet durchgewunken hat. Stattdessen soll es an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet werden. Dies könnte den erhofften Freihandel nicht nur um zwei Jahre verzögern, sondern ihn ganz zum Scheitern bringen. Die Rede des US-Präsidenten Trump in Davos verhalf den Märkten zu einer Erholung. Die Rede schien den Einsatz von Gewalt zum Erwerb Grönlands auszuschließen. Kursgewinner in Europa war der Rohstoffsektor, der um 3,6 Prozent zulegte. Treiber waren unter anderem starke Geschäftszahlen von Rio Tinto (+5,2%). Der große Goldförderer Endeavour Mining gewann 1,7 Prozent. Danone brachen um 8,4 Prozent ein. Grund war ein skeptischer Analystenkommentar der Bank of America.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Qiagen sprangen um 4,9 Prozent. Jefferies verweis auf einen Bericht, wonach der Biopharmakonzern strategische Optionen - einschließlich eines Verkaufs - prüfe. Daneben gab es erste Eckdaten zur Geschäftsentwicklung 2025 von Traton (+6,1%) und Continental (-0,7%). "Anleger hatten schwächere Daten erwartet", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf Traton. Bei Continental wiederum lag im vierten Quartal das bereinigte EBIT 7 Prozent unter Bloomberg-Konsens und 3 Prozent unter der Schätzung von JP Morgan. Aixtron schlossen nach einer Hochstufung durch JP Morgan auf Overweight 11,2 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE

Volkswagen und Deutsche Börse waren mit Nachrichten gesucht. Volkswagen hat in seinem Konzernbereich Automobile die im September gesenkte Prognose für den Netto-Cashflow und die Nettoliquidität für 2025 deutlich übertroffen. Auf Tradegate gewannen die Titel 3,2 Prozent. Deutsche Börse legten um rund 1 Prozent zu, nachdem die Gesellschaft eine Einigung zur Übernahme von Allfunds gemeldet hatte.

USA - AKTIEN

Fest - US-Präsident Trump hat an der Wall Street für Kauflaune im späten Handel gesorgt. Nur Stunden nach seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kündigte er an, die angedrohten Zölle gegen acht europäische Staaten vom Tisch zu nehmen. Man habe sich nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf einen Rahmen für ein mögliches zukünftiges Abkommen zu Grönland und der gesamten Arktis verständigt, so Trump. Die Börsenindizes bauten daraufhin ihre Gewinne erheblich aus. Netflix fielen um 2,2 Prozent, weil dieGeschäftszahlen des Streaminganbieters nicht in allen Punkten überzeugt hatten. Kraft Heinz fielen um 5,2 Prozent. Einer Mitteilung des Lebensmittelkonzerns an die US-Börsenaufsicht zufolge könnte Berkshire Hathaway ihre Beteilung an Kraft Heinz verringern.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen beendeten einen volatilen Handelstag mit Verlusten. Händler verwiesen auf einen "Taco-Effekt" nachdem Trump von seiner Zollandrohung abgerückt war. Wegen seines Zickzack-Kurses in der Handelspolitik hatte ein Journalist die Abkürzung "Taco" geprägt für "Trump always chicken out" (Trump kneift immer). Die Rendite zehnjähriger Anleihe fiel 5 Basispunkte auf 4,25 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1688 +0,0% 1,1686 1,1703 -0,2%

EUR/JPY 185,50 +0,3% 184,99 185,06 +0,7%

EUR/CHF 0,9289 -0,1% 0,9299 0,9288 -0,5%

EUR/GBP 0,8704 +0,1% 0,8700 0,8711 -0,0%

USD/JPY 158,72 +0,3% 158,31 158,13 +0,9%

GBP/USD 1,3428 -0,0% 1,3431 1,3435 -0,2%

USD/CNY 6,9975 -0,0% 6,9990 6,9984 -0,4%

USD/CNH 6,9585 -0,0% 6,9591 6,9595 -0,3%

AUS/USD 0,6804 +0,7% 0,6758 0,6768 +0,9%

Bitcoin/USD 89.868,30 +0,1% 89.744,50 89.492,70 +1,0%

Der Dollar-Index zeigte sich zur Schlussglocke mit 0,2 Prozent im Plus nach der Trump-Ankündigung zur Grönöand-Einigung.

