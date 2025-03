+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,0785 -0,1% 1,0797 1,0794 +4,3%

Wer­bung Wer­bung

EUR/JPY 162,5025 -0,4% 163,0815 163,0815 +0,1%

EUR/CHF 0,9516 -0,0% 0,9518 0,9523 +1,8%

EUR/GBP 0,8335 -0,1% 0,8340 0,8327 +0,8%

USD/JPY 150,6745 -0,2% 151,0520 151,0885 -4,0%

GBP/USD 1,2940 -0,0% 1,2946 1,2962 +3,4%

USD/CNY 7,1828 +0,0% 7,1816 7,1829 -0,4%

Wer­bung Wer­bung

USD/CNH 7,2709 +0,0% 7,2681 7,2689 -0,7%

AUS/USD 0,6289 -0,2% 0,6299 0,6307 +1,8%

Bitcoin/USD 85.947,40 -1,6% 87.346,70 87.136,65 -6,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gab die Vortagesgewinne wieder ab, der Dollarindex sank um 0,3 Prozent - auch belastet durch die Warnung von Moody's für die Bonität der USA.

Wer­bung Wer­bung

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,76 69,96 -0,3% -0,20 +1,6%

Brent/ICE 73,86 74,05 -0,3% -0,19 -2,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Erdölmarkt hielten sich die Schlagzeilen um den Wachstum und damit auch Nachfrage dämpfenden Protektionismus der USA und mögliche sanktionsbedingte Angebotsverknappungen die Waage. Der Brentpreis stagnierte, WTI verteuerte sich um 0,3 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.083,17 3.054,87 +0,9% 28,31 +16,4%

Silber (Spot) 31,96 31,89 +0,2% 0,07 +14,2%

Platin (Spot) 919,54 916,6 +0,3% 2,94 +4,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis erreichte erneut ein Allzeithochs. Zuletzt lag der Preis der Feinunze im US-Handel 1,3 Prozent höher bei 3.054 Dollar. Nach Einschätzung von Marktanalyst Fawad Razaqzada von Forex.com trieb die Angst vor einer Eskalation der Handelsspannungen Anleger in den vermeintlich sicheren Gold-Hafen. Auch die Dollar-Schwäche half dem Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

MERCK

hat eine Option zur Vermarktung des Wirkstoffkandidaten Pimicotinib von Abbisko Therapeutics in den USA und im Rest der Welt ausgeübt. Die chinesischen Abbisko Therapeutics Co. Ltd. erhält im Gegenzug 85 Millionen Dollar.

BASLER

verbuchte 2024 ein EBITDA, das im Vergleich zu den am 21. März veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen 1,1 Millionen Euro höher ausfiel. Es belief sich auf 10,0 (Vorjahr 1,7) Millionen Euro.

GFT

kauft eigene Aktien zurück im Wert von bis zu 15 Millionen Euro. Das entspricht bis zu etwa 653.000 Aktien bzw. bis zu knapp 2,5 Prozent des Grundkapitals.

SAF-HOLLAND

strebt bis 2030 einen deutlich höheren Umsatz und eine zweistellige Marge an. Der Lkw-Zulieferer will sowohl organisch als auch durch Übernahmen wachsen. Der Umsatz soll bis 2030 auf mindestens 3 Milliarden Euro steigen von 1,9 Milliarden im vergangenen Jahr. Organisch wird ein Wachstum pro Jahr von 5 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro angepeilt, über Akquisitionen sollen mindestens 500 Millionen Euro hinzukommen. Der Zielkorridor für die bereinigte EBIT-Marge liegt bis 2030 bei 10 bis 12 Prozent. 2024 stieg die bereinigte EBIT-Marge auf 10,1 von 9,6 Prozent.

BAADER BANK

Die Aktionäre sollen für 2024 nach einem Gewinnanstieg eine Dividende von 0,13 Euro je Aktie erhalten, nachdem sie im vergangenen Jahr leer ausgegangen waren. Für das laufende Jahr stellt Baader einen Vorsteuergewinn und eine Eigenkapitalrendite leicht unter Vorjahr in Aussicht.

UBISOFT ENTERTAINMENT

gründet eine neue Einheit, die die Spielereihen "Assassin's Creed", "Far Cry" und "Tom Clancy's Rainbow Six" beheimaten wird. Der chinesische Technologiekonzern Tencent übernimmt für 1,16 Milliarden Euro einen Minderheitsanteil an dem neuen Bereich. Die neue Einheit wird damit inklusive Schulden mit 4 Milliarden Euro bewertet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2025 02:38 ET (06:38 GMT)