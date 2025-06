+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 18:10 % YTD

EUR/USD 1,1524 +0,3% 1,1488 1,1486 +11,0%

Wer­bung Wer­bung

EUR/JPY 165,79 -0,2% 166,05 166,00 +2,0%

EUR/CHF 0,9412 -0,1% 0,9423 0,9415 +0,8%

EUR/GBP 0,8482 +0,0% 0,8478 0,8479 +2,5%

USD/JPY 143,86 -0,5% 144,54 144,52 -8,1%

GBP/USD 1,3587 +0,3% 1,3548 1,3547 +8,2%

USD/CNY 7,1748 -0,2% 7,1865 7,1856 -0,3%

USD/CNH 7,1838 -0,2% 7,1968 7,1968 -1,8%

AUS/USD 0,6501 -0,0% 0,6502 0,6517 +5,1%

Bitcoin/USD 107.887,00 -0,6% 108.536,95 109.400,55 +16,2%

Wer­bung Wer­bung

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Zinssenkungsfantasien und fallende Rentenrenditen drückten den Dollar, der Dollar-Index fiel um 0,4 Prozent - der Euro stieg auf den höchsten Stand seit fast einer Woche. Im asiatischen Geschäft am Donnerstag sind der Yen und der Franken in ihrer Eigenschaft als sichere Häfen gesucht. Hintergrund ist eine erhöhte Bedrohungslage im Iran, weil eine von Präsident Trump gesetzte Frist für den Abschluss von Atomrerhandlungen ausläuft und es neue Drohgebärden seitens Israels und des Irans gibt.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,95 69,12 -1,7% -1,17 -5,4%

Brent/ICE 69,51 70,78 -1,8% -1,27 -6,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Erdöl verteuerte sich deutlich, die Preise zogen um bis zu 5 Prozent pro Barrel an. Hoffnungen auf ein Ende des Handelsdisputs zwischen China und den USA mit dann womöglich anziehender Nachfrage, die laut Trump festgefahrenen Verhandlungen um einen Atom-Deal zwischen den USA und dem Iran und deutlicher als gedacht gesunkene Rohöllagerbestände in den USA lieferten bullische Preissignale. Im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag kommen die Ölpreise wieder etwas deutlicher zurück.

Wer­bung Wer­bung

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.374,69 3.358,45 +0,5% 16,24 +28,0%

Silber 31,62 31,57 +0,2% 0,05 +13,0%

Platin 1.108,89 1096,44 +1,1% 12,45 +25,2%

Kupfer 4,82 4,81 +0,2% 0,01 +18,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis kletterte mit den Aussichten auf fallende Zinsen um 0,8 Prozent - zusätzlich mit Rückenwind durch die Schwäche des Greenbacks. Im asiatisch dominierten Geschäft steigt der Preis weiter. Dort ist das Gold als sicherer Hafen gesucht mit Blick auf die Spannungen um den Iran.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

HANDELSSTREIT USA - KANADA

Der US-Botschafter in Kanada, Pete Hoekstra, hat die Möglichkeit eines Durchbruchs in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Kanada auf dem am Wochenende beginnenden G7-Gipfel im kanadischen Alberta angedeutet.

DEUTSCHE EUROSHOP

hat seine erste nachhaltige Anleihe emittiert, einen sogenannten Green Bond im Nennbetrag von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 5,3 Jahren und einem Kupon von 4,50 Prozent. Der Nettoerlös aus der Emission soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

ORACLE

verzeichnete im vierten Quartal ein zweistelliges Prozentwachstum beim Umsatz und peilt für das kommende Geschäftsjahr noch größere Zuwächse an. Der Umsatz des Cloud-Unternehmens stieg im vergangenen Quartal um 11 Prozent auf 15,9 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Analysten, die mit 15,58 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Oracle verzeichnete im vierten Quartal einen Gewinn von 3,43 Milliarden Dollar oder 1,19 Dollar je Aktie, verglichen mit 3,14 Milliarden Dollar oder 1,11 Dollar je Anteilsschein im Vorjahr. Bereinigt lag das Ergebnis bei 1,70 Dollar je Aktie. Die Analysten hatten mit 1,64 Dollar je Aktie gerechnet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2025 01:37 ET (05:37 GMT)