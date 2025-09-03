DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.386 +1,3%Euro1,1704 ±-0,0%Öl68,48 +0,5%Gold3.489 +0,4%
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

02.09.25 07:35 Uhr

verstärkt sich im Geschäft mit der Rüstungsindustrie durch die Übernahme des Antriebsspezialisten für Drohnen Sobek. Einen Kaufpreis nannte der SDAX-Konzern nicht, teilte aber mit, die Finanzierung der Übernahme sei durch Kreditlinien abgesichert und könne bei geeigneten Marktbedingungen durch eine Kapitalerhöhung von "nicht mehr als 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals" ausfinanziert werden. "Durch Sobek bekommen wir direkten Zugang zum stark wachsenden Verteidigungsmarkt und schaffen die Grundlage, diesen auch über den Einsatz klassischer Antriebe hinaus strategisch zu erschließen", sagte Deutz-CEO Sebastian C. Schulte.

NESTLE

hat seinen CEO Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung nach genau einem Jahr im Amt entlassen, weil er mit einer nicht offengelegten romantischen Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin gegen die internen Richtlinien verstoßen habe. Zum Nachfolger wurde Nespresso-Chef Philipp Navratil ernannt, der der Konzernleitung seit Anfang des Jahres angehört.

