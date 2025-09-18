DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,05 -1,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.870 +0,5%Euro1,1854 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.675 -0,4%
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

17.09.25 07:33 Uhr

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.681,16 3.689,73 -0,2% -8,57 +40,2%

Silber 41,90 42,58 -1,6% -0,68 +47,8%

Platin 1.179,86 1.175,39 +0,4% 4,47 +36,7%

Kupfer 4,66 4,69 -0,6% -0,03 +13,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Beim Gold ging die Rekordjagd weiter; zeitweise kostete die Feinunze etwas über 3.700 Dollar. Im späten Handel notierte sie 0,3 Prozent höher bei 3.689 Dollar. Zinssenkungshoffnungen und der schwache Dollar wurden als Kaufargumente angeführt.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

JAPAN - Außenhandel

Japans Exporte sind im August den vierten Monat in Folge gesunken. Exporte in die USA gaben dank der hohen US-Importzölle auf japanische Produkte überproportional nach und den fünften Monat in Folge. Insgesamt gingen die Exporte aber nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Er fiel weniger ausgeprägt aus als im Juli (-2,6%) aus und auch weniger deutlich als von Ökonomen mit minus 1,9 Prozent erwartet. Die Exporte in die USA fielen aufgrund der schwachen Nachfrage nach Autos und Chipmaschinen um fast 14 Prozent.

DEUTSCHE BANK

startet am Mittwoch, 17. September, einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 250 Millionen Euro. Damit erhöht sich das Rückkaufvolumen in diesem Jahr auf bis zu 1 Milliarde Euro.

NESTLE

Nach der abrupten Entlassung von Nestle-CEO Laurent Freixe Anfang September tritt nun Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke zurück. Zu seinem Nachfolger als Verwaltungsratspräsident wurde Pablo Isla ab 1. Oktober ernannt.

MICROSOFT

wird bis zum Jahr 2028 30 Milliarden Dollar in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz und in bestehende Anlagen in Großbritannien investieren.

RIVIAN

Der VW-Partner und E-Autohersteller hat den Grundstein für eine neue Fabrik im US-Bundesstaat Georgia gelegt. Mit Hilfe des neuen Werks will Rivian sich von einen kleinen Hersteller teurer Elektrofahrzeuge zu einem profitablen Unternehmen entwickeln, das Fahrzeuge für den Massenmarkt produziert.

