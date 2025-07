Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA findet am Vortag des Unabhängigkeitstages ein verkürzter Handel statt. Während der Aktienmarkt um 19:00 Uhr MESZ schließt, folgt der Anleihemarkt um 20:00 Uhr.

FREITAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Dass das Beschäftigungswachstum in den USA zuletzt schwächelte, deutet darauf hin, dass die Arbeitgeber die Wachstumsaussichten mit Blick auf die Wirtschaftspolitik unter Präsident Trump zurückhaltend einschätzen. Ökonomen erwarten für Juni ein Stellenwachstum von 110.000 (Vormonat: 139.000) und eine Arbeitslosenquote von 4,3 (4,2) Prozent. Für die Stundenlöhne wird ein Zuwachs um 0,3 (0,4) Prozent im Monats- und von 3,9 (3,9) Prozent im Jahresvergleich vorhergesagt. Die tendenzielle Abschwächung am Arbeitsmarkt dürfte aber nicht alarmierend genug sein, um die US-Notenbank dazu zu bewegen, im Juli erneut die Zinsen zu senken. Allerdings schloss Notenbankchef Powell dies zuletzt aber auch nicht aus, als er betonte, die US-Notenbank brauche mehr Zeit, um zu beurteilen, ob die Zölle zu einer Erhöhung der Inflation geführt haben, bevor sie eine Zinssenkung in Betracht ziehen könne.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Juni

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +110.000 gg Vm

zuvor: +139.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,2%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 240.000

zuvor: 236.000

Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -70,9 Mrd US-Dollar

zuvor: -61,6 Mrd US-Dollar

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 53,2

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 53,7

16:00 Auftragseingang Industrie Mai

PROGNOSE: +8,2% gg Vm

zuvor: -3,7% gg Vm

ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 50,5 Punkte

zuvor: 49,9 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.280,50 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 22.871,50 +0,1%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.594,80 -0,0%

Nikkei-225 (Tokio) 39.716,35 -0,1%

Hang-Seng (Hongk.) 24.038,25 -0,8%

Schanghai-Comp. 3.460,45 +0,2%

Kospi (Seoul) 3.112,05 +1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer gilt weiter insbesondere Neuigkeiten zum Thema Zölle. Hier herrscht leichte Zuversicht, nachdem die USA laut Präsident Trump mit Vietnam eine Einigung erzielt habe, einem Land das zunächst von den USA mit einem besonders hohen Zoll von 46 Prozent belegt worden war. Im Rahmen der Einigung wird demnach auf vietnamesische Einfuhren ein Zoll von 20 Prozent erhoben, auf Waren, die aus anderen Ländern über Vietnam eingeführt werden von 40 Prozent. Umgekehrt können die USA ihre Produkte zollfrei nach Vietnam exportieren. Insbesondere an den chinesischen Börsen bremst unterdessen ein gesunkener Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Juni. Unter den Einzelwerten zeigen sich in Tokio Autoaktien sehr fest. Halbleiteraktien und Aktien von Ausrüstern der Halbleiterindustrie bekommen in der gesamten Region laut Marktbeobachtern Rückenwind davon, dass laut US-Branchenunternehmen die USA im Rahmen des jüngsten Handelsabkommens mit China Beschränkungen für den Export von Chipdesign-Software nach China aufgehoben haben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.484,42 -0,0% -10,52 +4,6%

S&P-500 6.227,42 +0,5% 29,41 +5,4%

NASDAQ Comp 20.393,13 +0,9% 190,24 +4,6%

NASDAQ 100 22.641,89 +0,7% 163,75 +7,0%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,19 Mrd 1,26 Mrd

Gewinner 2.044 2.085

Verlierer 741 695

Unverändert 56 63

Etwas fester - Die Hoffnung auf Handelsabkommen der USA mit anderen Ländern stützte, nachdem die Nachricht über ein Handelsabkommen mit Vietnam die Runde machte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten erneut Rekordstände. Nach dem Vortagesabsturz wegen des wieder aufgeflammten Streits zwischen Präsident Trump und Tesla-Chef Musk erholten sich Tesla um 5,0 Prozent. Dass die Tesla-Absätze im zweiten Quartal schwach ausgefallen waren, war erwartet worden und belastete nicht. Apple stiegen nach einer Hochstufung durch Jefferies um 2,2 Prozent. Nike stiegen um 4,1 Prozent in Reaktion auf das US-Handelsabkommen mit Vietnam. Der Konzern lässt dort einen Großteil seines Sportartikelangebots fertigen, das nun von geringeren Zöllen belastet wird als zunächst befürchtet. JP Morgan stiegen um 0,5 Prozent nach Erhöhung der Quartalsdividende und Billigung eines Aktienrückkaufs. Ähnliche Pläne verfolgen auch Bank of America (+1,1%), Wells Fargo (+1,1%), Morgan Stanley (+1,3%), Goldman Sachs (+1,4%) und Citigroup (+0,5%).

US-ANLEIHEN

Das näher rückende Trump'sche Steuergesetz, das eine stark steigende Staatsverschuldung befürchten lässt, sorgte für weiter steigende Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte um 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:14 % YTD

EUR/USD 1,1797 0,0 1,1795 1,1782 +14,0%

EUR/JPY 169,71 0,2 169,44 169,50 +3,9%

EUR/GBP 0,8649 0,1 0,8639 0,8586 +3,8%

GBP/USD 1,3640 -0,1 1,3655 1,3723 +9,8%

USD/JPY 143,86 0,2 143,64 143,86 -8,8%

USD/KRW 1.353,01 0,0 1.352,75 1.359,25 -8,1%

USD/CNY 7,1535 0,0 7,1535 7,1532 -0,8%

USD/CNH 7,1614 -0,0 7,1631 7,1637 -2,4%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8498 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6571 -0,2 0,6583 0,6571 +6,3%

NZD/USD 0,6072 -0,3 0,6087 0,6085 +8,9%

BTC/USD 109.375,90 -0,1 109.499,75 106.966,20 +11,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich über den Tag im US-Handel wenig verändert. Ein schwächer als erwartet ausgefallener Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschsaft lastete nur kurz auf dem Dollar. Den nächsten Impuls dürfte der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Juni am Donnerstag liefern, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,93 67,45 -0,8% -0,52 -8,9%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -10,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen mit der Aussicht auf ein Auslaufen der US-Förderung für Regenerative Energie, wie es das Steuer- und Ausgabengesetz von Präsident Trump vorsieht, kräftig. Brent und WTI verteuerten sich um 2,7 Prozent. Preistreibend wirkte auch, dass Iran die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde beendete, womit es bei westlichen Sanktionen gegen das Land bleiben dürfte. Außerdem waren die wöchentlichen US-Rohöllagerbestände unerwartet gestiegen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.359,58 3.356,38 +0,1% +3,20 +27,2%

Silber 31,16 31,05 +0,4% +0,11 +9,5%

Platin 1.198,37 1.206,78 -0,7% -8,41 +31,1%

Kupfer 5,15 5,15 -0,1% 0,00 +24,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis baute seine Vortagesgewinne aus um 0,6 Prozent auf 3.358 Dollar. Für Unterstützung sorgte weiter der Status als sicherer Hafen angesichts der drohenden US-Haushaltsrisiken, nachdem das Steuergesetz von Präsident Trump im US-Senat knappe Zustimmung gefunden hatte.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

CHINA - Handelsbeziehungen

Peking betrachtet die Beziehungen Chinas zur EU als Partnerschaft. Es gebe keine Rivalität, erklärte das chinesische Außenministerium, nachdem die EU-Kommission die Volksrepublik aufgefordert hatte, "verzerrende Praktiken", darunter Lieferbeschränkungen von Seltenen Erden, zu beenden. Trotz einiger Unterschiede hätten China und die EU keine grundlegenden Interessenskonflikte und eine breite Palette gemeinsamer Interessen, erklärte das Außenministerium. Die Erklärung wurde nach dem 13. strategischen Dialog zwischen der EU und China veröffentlicht, den der chinesische Außenminister Wang Yi und EU-Vizepräsidentin Kaja Kallas gemeinsam leiteten.

CHINA - Konjunktur

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor ist im Juni auf 50,6 (Mai: 51,1) Punkte gesunken.

USA - IRAN

