Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump droht der Europäischen Union mit der Wiedereinführung sogenannter reziproker Zölle. Er sagte, er sei nur noch wenige Tage davon entfernt, dem 27-Nationen-Block einen Brief zu schicken, in dem er darlegt, welche Zölle die EU ab dem 1. August zu zahlen hätte. "Wir sind nur noch etwa zwei Tage davon entfernt, einen Brief zu schicken", sagte Trump am Dienstag während einer Kabinettssitzung. Er betonte, dass er immer noch mit den Unterhändlern der EU spreche, er aber mit der europäischen Politik gegenüber US-Technologie-Unternehmen unzufrieden sei. Die USA werden nach den Worten von US-Präsident Trump zudem Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Kupfer erheben. Wie Trump hinzufügte, werden die USA zudem bald Zölle von bis zu 200 Prozent auf Pharmazeutika erheben. Die Unternehmen hätten jedoch noch bis zu anderthalb Jahre Zeit, ihre Lieferketten zu verlagern, bevor die Zölle in Kraft treten. Trump sagte auch, dass er bald Zölle auf Halbleiter ankündigen werde, nannte aber weder die Höhe der Zölle noch ein Datum. Das Handelsministerium hatte Untersuchungen zu Zöllen auf diese Produkte gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962 durchgeführt, der die Erhebung von Zöllen auf Waren erlaubt, die als wesentlich für die nationale Sicherheit gelten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA, Vorwoche

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. Juni

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.547,10 -0,5% +5,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.797,18 +0,3% -0,8% 08:30

Kospi (Seoul) 3.132,91 +0,6% --- 08:30

Schanghai-Comp. 3.512,23 +0,4% +3,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.951,51 -0,8% +19,0% 10:00

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

WALL STREET

NDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.240,76 -0,4% -165,60 +4,4%

S&P-500 6.225,52 -0,1% -4,46 +5,9%

NASDAQ Comp 20.418,46 +0,0% 5,95 +5,7%

NASDAQ 100 22.702,25 +0,1% 16,68 +8,0%

Umsatzdaten

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd 1,14 Mrd

Gewinner 1.706 581

Verlierer 1.033 2.184

Unverändert 102 80

Knapp behauptet - Nach vorsichtigen Stabilisierungsansätzen hat US-Präsident Trump mit neuen Zollaussagen die Wall Street erneut belastet. Zwar fiel der Abgabedruck recht verhalten aus, gleichwohl schlossen die Indizes in der Nähe ihrer Tagestiefs. Hatte die Verlängerung der Frist zur Einführung von US-Importzöllen die Kurse anfänglich noch stabilisiert, verschreckte Trump Anleger mit der Drohung auf Wiedereinführung der reziproken Zölle für die EU. Neben der unverhohlenen Drohung gegenüber der EU kündigte Trump Zölle von 50 Prozent auf Kupfer an. Damit nicht genug, die USA werden zudem bald Zölle von bis zu 200 Prozent auf Pharmazeutika erheben. Tesla (+1,3%) machten einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Unter den Kupfertiteln legten Freeport-McMoRan und Southern Copper um 2,6 bzw. 1,4 Prozent zu. Im Pharmasektor kletterten Pfizer, Eli Lilly und AbbVie um bis zu 1,5 Prozent. Aktien des Sektors Erneuerbare Energien standen unter Druck, nachdem das Weiße Haus angekündigt hatte, die Steuervorteile für sauberen Strom schneller als erwartet abzuschaffen. First Solar schlossen 6,5 Prozent im Minus. Sunrun verbilligten sich um 11,8 Prozent und Enphase um 3,6 Prozent. Bank of America ermäßigten sich nach einer Abstufung durch HSBC um 3,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

Die Zehnjahresrendite legte um 2 Basispunkte auf 4,41 Prozent zu. Die fallenden Notierungen erklärten Händler mit der Fristverlängerung im Zollstreit. Andere Stimmen brachten die steigenden Renditen mit der anrollenden Zollwelle und der damit steigenden Inflation in Verbindung. Eine eher mäßig verlaufene Auktion dreijähriger Schuldtitel setzte kaum Impulse.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1717 -0,1% 1,1723 1,1733 +13,4%

EUR/JPY 172,21 +0,2% 171,83 171,15 +5,3%

EUR/CHF 0,9340 +0,1% 0,9331 0,9350 -0,4%

EUR/GBP 0,8621 -0,1% 0,8628 0,8606 +4,1%

USD/JPY 146,98 +0,3% 146,58 145,87 -7,1%

GBP/USD 1,3591 +0,0% 1,3589 1,3634 +8,7%

USD/CNY 7,1584 -0,0% 7,1608 7,1539 -0,7%

USD/CNH 7,1838 +0,0% 7,1814 7,1743 -2,1%

AUS/USD 0,6540 +0,2% 0,6525 0,6511 +4,9%

Bitcoin/USD 108.898,95 -0,0% 108.911,60 108.321,50 +14,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die erneut gestiegenen Marktzinsen stützten weiter den Dollar - der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,09 68,33 -0,4% -0,24 -4,9%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% 0,02 -6,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zogen rund 0,8 Prozent an. Der Ölmarkt werde in naher Zukunft wohl weniger von geopolitischen Spannungen bewegt werden, prognostizierte ein Marktteilnehmer. Stattdessen dürften Fundamentaldaten wieder mehr Beachtung finden. Die Verschiebung der US-Zollfristen könnte das Augenmerk auf eine verbesserte Nachfragesituation lenken und zur Unterstützung der Preise beigetragen, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.291,72 3.300,73 -0,3% -9,01 +27,1%

Silber 31,30 31,41 -0,4% -0,11 +12,6%

Platin 1.153,66 1161,75 -0,7% -8,09 +34,0%

Kupfer 5,61 5,65 -0,7% -0,04 +39,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Anziehende Marktzinsen und Dollar-Kurse drückten den Goldpreis um 1,0 Prozent. Die Kupferpreise schossen mit den neuen Zöllen um über 10 Prozent nach oben - in Dollar denominiert erreichte das Metall am Terminmarkt Rekordstände.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Der Abwärtsdruck auf die Preise in China hat sich im Juni fortgesetzt. Die Erzeugerpreise sanken so schnell wie seit fast zwei Jahren nicht mehr und stellten den leichten Anstieg der Verbraucherpreise damit in den Schatten. Der Erzeugerpreisindex fiel im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent nach 3,3 Prozent im Mai, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 3,3 Prozent gerechnet. Der Verbraucherpreisindex legte im Juni um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, nachdem er im Mai um 0,1 Prozent gesunken und damit vier Monate lang rückläufig war. Die befragten Ökonomen hatten mit einer Stagnation der Verbraucherpreise gerechnet.

USA / UKRAINE / RUSSLAND

US-Präsident Trump erwägt die Entsendung eines zusätzlichen Patriot-Luftverteidigungssystems in die Ukraine, nachdem er in den letzten Tagen versprochen hatte, Kiew gegen russische Angriffe zu stärken. Dies berichten zwei US-Regierungsvertreter.

APPLE

Jeff Williams, Chief Operating Officer (COO), tritt nach rund einem Jahrzehnt als Nummer 2 unter CEO Tim Cook von seiner Funktion zurück. Der 62-Jährige wird noch in diesem Monat von Sabih Khan, einem wichtigen Architekten der Lieferkette des Unternehmens und derzeitigem Senior Vice President of Operations, als COO abgelöst, wie das Unternehmen mitteilte, und diesen Schritt als Teil einer seit langem geplanten Nachfolgeregelung bezeichnete. Zu Khans Hauptaufgaben gehört die weitere Diversifizierung der Apple-Produktion weg von China hin zu anderen asiatischen Ländern, darunter Indien. Williams wird weiterhin Apples Designteam, die Apple Watch und die Gesundheitsinitiativen des Unternehmens beaufsichtigen, bis er später in diesem Jahr in den Ruhestand geht.

===

