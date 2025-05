Die US-Regierung von Präsident Donald Trump entzieht der Harvard-Universität die Genehmigung zur Immatrikulation ausländischer Studenten. Dieser Schritt stellt eine erhebliche Eskalation und ein finanzieller Schlag in der Kampagne der Regierung gegen die bekannteste Universität des Landes dar. In Harvard sind etwa 7.000 internationale Studenten eingeschrieben - mehr als 25 Prozent der Studentenschaft. Wie viele US-Hochschulen ist die Universität auf die Zahlung von Studiengebühren angewiesen, die oft in voller Höhe anfallen. Die Trump-Regierung hat Harvard bereits Forschungsgelder in Milliardenhöhe gestrichen und gedroht, ihr die Steuerbefreiung zu entziehen, da sie Bedenken wegen Antisemitismus und Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) hegt.

KRYPTOMARKT

Die größten US-Banken prüfen offenbar, einen gemeinsamen Stablecoin herauszugeben. Wie informierte Personen sagen, seien an den Gesprächen bisher Unternehmen beteiligt, die sich im Miteigentum von JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und anderen großen Geschäftsbanken befinden. Dazu gehörten Early Warning Services, der Betreiber des Peer-to-Peer-Zahlungssystems Zelle, und The Clearing House, das Echtzeit-Zahlungsnetzwerk. Die Gespräche befänden sich in einem frühen, konzeptionellen Stadium und könnten sich noch ändern, so die Personen.

GOODYEAR

wird den größten Teil ihres Chemiegeschäfts für rund 650 Millionen Dollar an Gemspring Capital Management verkaufen. Im Rahmen der Transaktion, die Ende des Jahres abgeschlossen werden soll, erwirbt Gemspring Chemieanlagen in Houston und Beaumont sowie ein zugehöriges Forschungsbüro in Akron. Die Transaktion sieht außerdem eine langfristige Liefervereinbarung vor.

ROCHE

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Susvimo von Roche für die Behandlung der diabetischen Retinopathie, einer Erkrankung, die zu Erblindung führen kann, zugelassen. Die Erkrankung betrifft fast 10 Millionen Menschen in den USA und mehr als 100 Millionen Menschen weltweit.

May 23, 2025 02:02 ET (06:02 GMT)