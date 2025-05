U.S. Steel wird laut US-Präsident Donald Trump ein US-Unternehmen bleiben. Das Unternehmen habe einer Partnerschaft mit der japanischen Nippon Steel zugestimmt, die sich zuvor um den Kauf des angeschlagenen Industrieriesen bemüht hatte, verkündete Trump. Als Teil der Partnerschaft werde U.S. Steel "in Amerika bleiben und seinen Hauptsitz in der großartigen Stadt Pittsburgh behalten", so Trump auf Truth Social. Das Unternehmen werde 14 Milliarden Dollar in die Wirtschaft investieren, einen Großteil davon in den nächsten 14 Monaten.

