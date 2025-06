Ein US-Bundesberufungsgericht hat am Dienstag dem Antrag der Trump-Administration stattgegeben, die weitreichenden Zölle des US-Präsidenten vorerst aufrechtzuerhalten. Das Gericht stimmte aber zu, die Prüfung des Falles im Sommer zu beschleunigen. Am 31. Juli will das Gericht die Argumente in dem Fall zu hören. Damit dürften die Zölle mindestens für die kommenden zwei Monate in Kraft bleiben.

GENERAL MOTORS

will in Reaktion auf US-Importzölle in den USA 4 Milliarden US-Dollar in die Fahrzeugproduktion investieren. Der größte US-Autokonzern, der auch zu den größten Importeuren von Autos in die USA gehört, will dadurch das finanzielle Risiko durch Zölle verringern. Durch die neuen Investitionen wird das Unternehmen in der Lage sein, jedes Jahr mehr als zwei Millionen Fahrzeuge in den USA zu montieren.

META PLATFORMS

soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinden, um rund 14 Milliarden US-Dollar in Scale AI zu investieren und den CEO des Startups, Alexandr Wang, einzustellen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, wäre der Deal eine der größten externen Investitionen, die der Social-Media-Riese je getätigt hat. Als Teil des vorgeschlagenen Deals würden andere Scale-AI-Mitarbeiter neben Wang zu Meta wechseln, um an der Entwicklung fortgeschrittener KI, der so genannten Superintelligenz, mitzuwirken.

===

