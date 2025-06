Flugzeug-Unglück

Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien mit 242 Menschen an Bord ist die Zahl der Todesopfer weiter unklar.

Es gebe möglicherweise Überlebende, sagte der Polizeichef von Ahmedabad, Gyanender Singh Malik, der Zeitung "India Today". An der Absturzstelle werde die Suche nach möglichen Überlebenden fortgesetzt.

Zuvor hatten indische Medien unter Berufung auf Beamte berichtet, die Chancen, dass Insassen den Absturz überlebt hätten, seien gering. Der indische Gesundheitsminister Jagat Prakash Nadda schrieb auf der Plattform X, es gebe nach seinen Informationen zahlreiche Opfer. Eine genaue Zahl nannte er nicht.

Der indische Sender NDTV berichtete, mindestens fünf Medizinstudenten seien ums Leben gekommen, als ein Teil oder Teile der Unglücksmaschine auf ihre Unterkunft gefallen seien. Es habe zahlreiche Verletzte gegeben. Die Maschine war kurz nach dem Start vom Flughafen Ahmedabad im westlichen Bundesstaat Gujarat aus zunächst ungeklärten Gründen abgestürzt.

Große Anteilnahme: "Erschütternde" Bilder

Der indische Premierminister Narendra Modi sprach in einer Stellungnahme von einer "Tragödie", die fassungslos mache. "In dieser traurigen Stunde" seien seine Gedanken bei allen Betroffenen. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul teilte auf X mit, seine Gedanken und Gebete seien bei "unseren Freunden in Indien und allen, die derzeit auf ihre Angehörigen hoffen".

Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb, die Szenen seien "erschütternd". Auch der britische König Charles III. ließ sich über die aktuelle Entwicklung informieren. "Wir teilen Ihren Schmerz", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. An Indiens Premier Modi gerichtet, betonte sie: "Europa ist in diesem Moment der Trauer mit Ihnen und dem indischen Volk solidarisch."

Absturz unmittelbar nach dem Start

Nach Daten des Flugzeugtrackers "Flightradar24" war für den Flug die elf Jahre alte Maschine mit der Kennzeichnung VT-ANB eingeplant. Diese sollte um 13.10 Uhr im Westen Indiens starten und um 18.25 Uhr (jeweils Ortszeit) am Flughafen Gatwick landen. Ahmedabad ist eine der größten Städte Indiens und liegt im Westen des Landes. Bei der Volkszählung 2011 lebten dort 5,6 Millionen Menschen.

Erste Daten des sogenannten ADS-B-Systems, das im Sekundentakt Daten zu Position, Geschwindigkeit und Flughöhe liefert, zeigen laut "Flightradar24", dass das Flugzeug bis auf eine barometrische Höhe von 625 Fuß gestiegen war. Danach sei es mit einer Geschwindigkeit von 475 Fuß pro Minute gefallen.

Die Ursache für den Absturz war vorerst völlig unklar. Die Nachrichtenagentur PA zitierte Natarajan Chandrasekaran von den Air-India-Eigentümern, der von einem "tragischen Unfall" sprach. Das Hauptaugenmerk liege auf der Unterstützung aller betroffenen Menschen und Familien.

Boeing-Maschinen im Fokus

In den sozialen Medien hatten sich unmittelbar nach dem Absturz Videos und Bilder von der Unglücksstelle verbreitet. Zu sehen auf den nicht verifizierten Aufnahmen sind auch die Arbeiten der Rettungskräfte und etliche Wrackteile.

Nach Angaben der Aviation Safety Network Database war es der erste Unfall mit einem 787 Dreamliner. In den vergangenen Jahren war Boeing immer wieder wegen Sicherheitsproblemen in die Schlagzeilen geraten. Bei den Unglücken mit Flugzeugen des Modells 737 Max im Oktober 2018 und März 2019 waren 346 Menschen ums Leben gekommen. Luftfahrtbehörden in aller Welt hatten daraufhin Flugverbote für das Modell erlassen. Erst nach einigen technischen Verbesserungen wurde das Modell schrittweise wieder für den Flugverkehr freigegeben.

Über 200 Todesopfer bei Flugzeugunglücken im Jahr 2025

Nach Angaben des Bureau of Aircraft Accidents Archives mit Sitz in der Schweiz starben 2025 bisher mindestens 250 Menschen bei Flugzeugunglücken. Im Januar etwa prallte in der US-Hauptstadt Washington eine Passagiermaschine des Typs Bombardier CRJ700 beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammen. Insgesamt kamen 67 Menschen ums Leben. Die Ortungstechnologie des Helikopters soll abgeschaltet gewesen sein.

Ende Dezember 2024 zerschellte ein Flugzeug kurz nach der Landung am südkoreanischen Flughafen von Muan an einer Mauer. 179 Insassen verloren ihr Leben. Beide Triebwerke wiesen deutliche Spuren eines Vogelschlags auf. Im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo stürzte im August eine Maschine mit 61 Menschen an Bord in ein Wohngebiet der Stadt Vinhedo. Kein Insasse überlebte.

Rund zwei Wochen zuvor krachte im Himalaya-Staat Nepal ein Flugzeug auf einen Teil der Startbahn am Hauptstadt-Flughafen in Kathmandu, 18 Menschen starben.

Flughafen von Ahmedabad wieder in Betrieb

Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs im Westen Indiens und einer zeitweisen Sperrung des Abflughafens ist der Flugbetrieb wieder aufgenommen worden. Seit 16:05 Uhr (Ortszeit) sei der Airport wieder im Betrieb, schrieb das indische Ministerium für Zivilluftfahrt auf der Plattform X. Zuvor hatte der Flughafen Sardar Vallabhbhai Patel der Millionenstadt Ahmedabad auf X mitgeteilt, dass sämtliche Flüge bis auf Weiteres ausgesetzt werden sollten.

An Bord des Flugzeugs waren laut der Airline Air India 242 Menschen. Offiziellen Angaben zufolge starben viele Menschen, eine genaue Zahl ist nicht bekannt. Die Ursache für den Absturz ist unklar.

Nach Flugzeugabsturz - Fotos zeigen Trümmerteile an Gebäude

Das im Westen Indiens abgestürzte Passagierflugzeug der Air India ist nach ersten Erkenntnissen in ein Wohngebäude abgestürzt. Es handelt sich um ein Wohnheim für Doktoren, wie ein Polizist Medien vor Ort sagte.

Ein von der indischen Behörde für Industriesicherheit auf X veröffentlichtes Foto zeigt, wie das Heck des Flugzeugs waagerecht aus einem Gebäude herausragt. Weitere Fotos zeigen verbrannte Trümmerteile und Löscharbeiten vor dem Gebäude.

Das Gebäude liegt südlich des Flughafens in Ahmedabad. Es steht am Rand einer Klinikanlage, auf der unter anderem ein Forschungsinstitut sowie eine medizinische Hochschule stehen. Dazu, wie viele Menschen sich zu dem Unfallzeitpunkt im Gebäude befanden und ob es Tote am Boden gibt, gab es bislang keine offiziellen Angaben.

In sozialen Medien verbreiteten sich zudem Fotos, die Innenräume des Gebäudes zeigen sollen. Auf den nicht verifizierten Aufnahmen ist der hintere Teil des Flugzeughecks zu sehen, das abgetrennt in der Gebäudewand steckt. In Fotos des angrenzenden Raums, offenbar eine Kantine mit Tischen, Bänken und zurückgelassenen Tellern, sind nur leichte Schäden zu erkennen.

Boeing und GE Aerospace stark unter Druck nach 787-Absturz

Die Aktien von Boeing brechen am Donnerstag nach der Meldung eines Flugzeug-Absturzes an der NYSE zeitweise um 4,88 Prozent auf knapp 203,57 US-Dollar ein. Damit droht ihnen eine Fortsetzung der jüngsten Konsolidierung, nachdem sie zu Wochenbeginn mit 218,80 Dollar noch den höchsten Stand seit Januar erreicht hatten. Für den bisherigen Jahresverlauf würde damit bei dem US-Flugzeugbauer immer noch ein Kursplus von gut 11 Prozent und einer der vorderen Plätze im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zu Buche stehen.

Die Titel von GE Aerospace - vor wenigen Tagen noch so teuer wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr - büßen 2,44 Prozent auf 239,52 US-Dollar ein. Der Triebwerksbauer will einem Medienbericht zufolge ein Team zusammenstellen, welches nach Indien reisen und die Cockpit-Daten der abgestürzten Maschine der Fluglinie Air India vom Typ Boeing 787 Dreamliner untersuchen soll.

Die Nachricht vom Absturz weckte bei Anlegern böse Erinnerungen an mehrere Katastrophen mit anderen Boeing-Maschinen des Typs 737 Max. Diese hatten in den vergangenen Jahren Hunderte Menschen das Leben gekostet.

