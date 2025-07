Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Dienstagnachmittag

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 230,32 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 230,32 USD. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 229,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,42 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 501.583 Boeing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,59 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 5,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 44,03 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,062 USD je Boeing-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 227,83 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 23.04.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,958 USD einfahren.

