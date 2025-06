Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 -0,94 Prozent auf 107.670,35 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 108.691,99 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 53,2 Prozent.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 434,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (428,80 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,31 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -0,28 Prozent auf 2.769,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.777,02 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -2,46 Prozent auf 89,32 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 91,57 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt -0,88 Prozent auf 2,251 US-Dollar, nach 2,271 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Cardano-Kurs um -1,19 Prozent auf 0,6895 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,6978 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs -1,82 Prozent schwächer bei 323,77 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 329,78 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1850 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0058 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0060 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2753 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0083 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0068 US-Dollar.

Zudem gibt Dash am Donnerstagnachmittag nach. Um -1,97 Prozent auf 21,47 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 21,90 US-Dollar.

Indessen verringert sich der NEO-Kurs um -2,06 Prozent auf 6,108 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 6,236 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.