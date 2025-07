Michael Barr, Gouverneur der US-Notenbank und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Fed-Bankenaufsicht, hat eindringlich vor Bestrebungen gewarnt, die Finanzmarktregulierung aufzuweichen. Er forderte die politischen Entscheidungsträger auf, dem Druck zu widerstehen, die Beschränkungen zu lockern. In einer ungewöhnlich direkten Kritik an der aktuellen Politik während einer geplanten Frage- und Antwortrunde an der Brookings Institution sagte Barr, dass vorgeschlagene Änderungen an Stresstests es den Banken erleichtern könnten, das System zu manipulieren und die Wirksamkeit eines der wichtigsten Aufsichtsinstrumente der Fed zu verringern.

CHINA / ELEKTROAUTOS

Peking will den "irrationalen Wettbewerb" auf dem wachsenden chinesischen Markt für Elektroautos eindämmen, da der Deflationsdruck weiterhin auf der Gesamtwirtschaft lastet. In einer Sitzung am Mittwoch erklärte der Staatsrat, er wolle die Marktordnung in diesem Sektor regulieren und die Kostenerhebungen und Preisüberwachung verstärken.

ALCOA

hat im zweiten Quartal mehr verdient und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen erklärte, es habe die Kosten für die US-Aluminiumzölle durch die Umleitung von kanadischem Aluminium an Kunden außerhalb der USA gemildert.

