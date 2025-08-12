DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,24 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.125 -0,5%Euro1,1642 -0,2%Öl66,26 -0,2%Gold3.393 -0,1%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

08.08.25 07:46 Uhr

Curevac und sein Partner GSK haben im Rechtstreit um Patente mit mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffen eine Einigung mit Biontech und dessen Entwicklungspartner Pfizer erzielt. Curevac und GSK erhalten insgesamt 740 Millionen Dollar sowie eine Lizenzgebühr im einstelligen Prozentbereich auf den künftigen Verkaufserlös von Covid-19-Impfstoffen in den USA. Biontech mit Sitz in Mainz hatte im Juni angekündigt, die Tübinger Curevac in einem 1,25 Milliarden Dollar schweren Deal zu übernehmen. Neben der Zahlung von Biontech und Pfizer bekommt Curevac laut der Patenteinigung 50 Millionen Dollar von GSK für die Monetarisierung eines Teils der US-Produktlizenzgebühren.

GENERAL MOTORS

plant laut Informanten trotz der hohen von US-Präsident Trump verhängten Zölle zunächst weiter mit Importen aus China. GM wolle die Batterien für die zweite Generation seines Chevrolet Bolt weiter von China's Contemporary Amperex Technology (CATL) für zwei Jahre beziehen, bis man mit seinem koreanischen Partner LG Energy Solutions eine einige Fertigung in den USA starten könne.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 01:47 ET (05:47 GMT)