Aktien Asien: Leichte Gewinne bei ruhigem Geschäft

25.09.25 09:04 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich leicht zugelegt. Die Veränderungen bewegten sich dabei allerdings im überschaubaren Bereich.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einem Atemholen an den Märkten, nachdem am Vortag in den USA die Aktienkurse gesunken und die Anleiherenditen gestiegen waren. Die mäßigen US-Vorgaben seien allerdings durch stabilisierte Futures ausgeglichen worden.

Der japanische Nikkei 225 gewann 0,27 Prozent auf 45.754,93 Punkte und präsentierte sich damit weiter solide. Günstige Signale kamen vom Anleihemarkt. Die Nachfrage nach langlaufenden Papieren mit 40 Jahren Laufzeiten war im Rahmen einer Anleiheauktion hoch gewesen. Dies minderte Sorgen am Markt über die Schuldensituation.

Leichte Gewinne verzeichneten auch die chinesischen Börsen. Gefragt waren weiterhin Technologiewerte. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg zuletzt um rund ein Prozent auf 4.613,36 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,19 Prozent auf 26.569,72 Punkte.

Australische Aktien stabilisierten sich nach den Vortagesverlusten. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 0,1 Prozent höher mit 8.773 Punkten./mf/stk