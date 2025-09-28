DAX23.416 -1,1%ESt505.422 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.028 -1,6%Euro1,1710 -0,3%Öl68,89 -0,3%Gold3.746 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T SAP 716460 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Amadeus FiRe: Ausbau des E-Learning-Geschäfts Amadeus FiRe: Ausbau des E-Learning-Geschäfts
Pivotal-Point Nachverfolgung Intel: So katapultieren 8,3 Mrd. USD die Aktie des Chip-Dinosauriers nach oben! Pivotal-Point Nachverfolgung Intel: So katapultieren 8,3 Mrd. USD die Aktie des Chip-Dinosauriers nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Bundesfinanzhof: Anonyme Anzeigen bleiben geheim

25.09.25 14:12 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Opfer falscher Steuerhinterziehungsvorwürfe werden auch in Zukunft wenig Möglichkeiten haben, Denunzianten auf die Spur zu kommen. Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs haben Steuerzahler in der Regel keinen Anspruch auf Einsicht in anonyme Anzeigen. Daran ändert auch der datenschutzrechtliche Anspruch auf Einblick in persönliche Daten nichts.

Wer­bung

Ostdeutsche Wirtin zu Unrecht beschuldigt

In dem konkreten Fall hatte das Finanzamt nach einer anonymen Anzeige die Kasse einer ostdeutschen Gastronomin überprüft - mit dem Ergebnis, dass alles korrekt war und die Wirtin keine Steuern hinterzogen hatte. Anschließend wollte die Frau Nachforschungen anstellen, wer die falschen Anschuldigungen erhoben hatte. Sie forderte ihr örtliches Finanzamt auf, die anonyme Anzeige herauszurücken. Die Behörde lehnte das jedoch ab, die Klage der Frau war schon in erster Instanz vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg erfolglos.

Geheimhaltungsinteresse der Behörde gibt den Ausschlag

Das sah der IX. Senat des Bundesfinanzhofs ebenso. Grundsätzlich gilt demnach zwar der Auskunftsanspruch für persönliche Daten auch für anonyme Anzeigen. Dennoch muss eine Finanzbehörde keine Auskünfte über eine anonyme Anzeige geben, wenn das Geheimhaltungsinteresse der Behörde und der Schutz der Identität der "Anzeigeerstatter" im Einzelfall höher wiegen, wie es im Urteil heißt./cho/DP/stw