MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

13.10.25 07:46 Uhr

GEOPOLITIK GRÖNLAND

Dänemark rüstet im Verteidigungsbereich auf und will 8,5 Milliarden US-Dollar für neue Schiffe und Flugzeuge ausgeben. Damit will Dänemark auf die Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump reagieren, dass Grönland zu den USA gehören sollte.

CATERPILLAR / RPM

Caterpillar bekommt grünes Licht für die Übernahmen des australischen Bergbau-Software-Unternehmens RPM Global. Wie RPM Global mitteilte, hat das Unternehmen einer Übernahme durch Caterpillar zugestimmt, im Zuge derer es mit rund 1,12 Milliarden australischen Dollar (625 Millionen Euro) bewertet wird.

LG ELECTRONICS

Höhere Kosten und ein intensiverer Wettbewerb im Geschäft mit Unterhaltungselektronik haben LG Electronics im dritten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Allerdings übertraf der südkoreanische Konzern die Markterwartungen. Auf Basis vorläufiger Zahlen rechnet LG mit einem Rückgang des operativen Gewinns um 8,4 Prozent auf 669 Milliarden Won, umgerechnet etwa 420 Millionen Euro. Analysten hatten mit 619 Millionen Won gerechnet. Der Umsatz sank um 1,4 Prozent auf 21,9 Billionen Won. Auch hier hatten die Analysten weniger erwartet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 01:47 ET (05:47 GMT)