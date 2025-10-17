Die Kosten für "das Fettabbau-Medikament" Ozempic könnten nach Aussage von US-Präsident Donald Trump 150 Dollar betragen - oder "viel weniger" als die derzeitigen Kosten, wie Trump sagte. Daraufhin sagte Mehmet Oz, Administrator der Centers for Medicare & Medicaid Services, die Kosten für diese Medikamente seien noch nicht ausgehandelt worden. Die US-Regierung verhandelt mit mehreren Pharmakonzernen über die Preise von Medikamenten und hat bereits Vereinbarungen mit Pfizer und Astrazeneca getroffen. "Aber das wird es", sagte dann Trump und Oz erwiderte: "Der Präsident wird mit dem Ergebnis zufrieden sein, und solange er das nicht ist, werden wir die Verhandlungen nicht abschließen." Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk, der Ozempic herstellt, fiel nachbörslich in New York um etwa 3,5 Prozent.

STARBUCKS

Die Kaffeehauskette prüft derzeit Angebote von fünf Interessenten für ihr China-Geschäft. Starbucks sucht einen Partner, um sich auf dem hart umkämpften Kaffeemarkt des Landes zu behaupten. "Wir haben großes Interesse von mehreren hochkarätigen Partnern erhalten, die alle unsere Zuversicht hinsichtlich des langfristigen Wachstumspotenzials von Starbucks in China teilen", sagte ein Sprecher des Konzerns.

October 17, 2025 02:11 ET (06:11 GMT)