DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -2,1%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.028 +1,4%Euro1,1855 -0,3%Öl66,24 -0,1%Gold5.095 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 adidas A1EWWW BASF BASF11 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen überwiegend in Rot -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar
Top News
Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt
Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.) Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

26.01.26 08:03 Uhr

Der US-Pharmakonzern führt keine Gespräche mehr über eine Übernahme des Biotech-Unternehmens Revolution Medicines, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Merck hatte zuletzt über einen Kauf von RevMed verhandelt, der das auf Krebsmedikamente spezialisierte Unternehmen mit rund 30 Milliarden US-Dollar hätte bewerten können. Die Gespräche gerieten jedoch ins Stocken, nachdem beide Seiten keine Einigung über den Preis erzielen konnten, sagten einige der informierten Personen.

Wer­bung

META PLATFORMS

hat angekündigt, den Zugriff auf seine KI-basierten Charaktere für jugendliche Nutzer vorübergehend zu sperren, während der Mutterkonzern von Instagram und Facebook seine Plattform aktualisiert. Nutzer, die mit einem Geburtsdatum im Teenageralter registriert sind oder durch die Alterserkennungstechnologie des Unternehmens als wahrscheinlich minderjährig eingestuft werden, haben keinen Zugang zu KI-Charakteren, "bis das aktualisierte Erlebnis bereit ist", wie Meta am Freitag in einem Blogpost mitteilte.

META PLATTFORMS / ESSILORLUXOTTICA

Meta Platforms und EssilorLuxottica sind von Solos Technology wegen der Verletzung von Patenten für Smartglasses-Technologien verklagt worden. In der am Freitag bei dem US-Bezirksgericht in Massachusetts eingereichten Klage wirft Solos den beiden Konzernen vor, Patente verletzt zu haben, die Kernfunktionen von Smartglasses betreffen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 02:03 ET (07:03 GMT)