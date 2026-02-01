ÖL

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.439,92 4.895,64 -9,3% -455,72 +13,2%

Silber 72,23 85,451 -15,5% -13,23 +19,8%

Platin 1.618,72 1.830,04 -11,5% -211,32 +4,1%

Kupfer 5,57 5,92 -5,9% -0,35 +3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Auch die Ölpreise gerieten mit der Aufwertung des Dollar unter Druck leicht unter Druck. Die Iran-Spannungen, die in den vergangenen Tagen die Preise hochgetrieben hatten, stützten jedoch weiter und verhinderten größere Verluste. US-Öl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 65,21 Dollar je Barrel.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-NOTENBANK

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sieht die Geldpolitik weiterhin als moderat restriktiv an und stuft die Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt als unverändert ein. In einer Rede im Anschluss an die Entscheidung der Federal Reserve vom vergangenen Mittwoch, die Zinsen unverändert zu lassen, erklärte Bowman, dass sie die Entscheidung für eine Zinspause unterstütze. Sie fügte jedoch hinzu, dass sie auch für eine weitere Lockerung der Geldpolitik hätte stimmen können, um sich stärker gegen das Risiko einer weiteren Verschlechterung des Arbeitsmarktes abzusichern.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump will den Ökonomen Brett Matsumoto zum neuen Leiter des Bureau of Labor Statistics (BLS) ernennen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Mit dieser Entscheidung würde ein langjähriger Mitarbeiter an die Spitze der führenden Behörde für Wirtschaftsstatistik der Bundesregierung berufen, die seit August führungslos ist, nachdem Trump die bisherige Chefin aus Ärger über schlechte Arbeitsmarktdaten entlassen hatte.

JAPAN / KFZ-ABSATZ

- Kfz-Absatz Jan -4,2% gg Vorjahr

INDONESIEN / VERBRAUCHERPREISE

- Kernverbraucherpreise Jan +2,45% gg Vorjahr (Dez: +2,38%)

INDONESIEN / IM- UND EXPORTE

- Importe Dez 23,83 Mrd USD

- Exporte Dez 26,35 Mrd USD

BOEING

Der US-Flugzeugbauer hat von der U.S. Air Force einen Auftrag im Wert von 2,81 Milliarden US-Dollar zur Aufrüstung von Kampfflugzeugen für Südkorea erhalten.

February 02, 2026 01:54 ET (06:54 GMT)