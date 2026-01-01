DAX25.370 +0,3%Est506.047 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,07 -1,5%Nas23.690 +0,9%Bitcoin83.129 -0,2%Euro1,1609 -0,3%Öl63,51 -2,9%Gold4.610 -0,4%
Moskau: Keiner darf unsere Interessen in der Arktis übergehen

15.01.26 16:08 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau warnt angesichts der US-Ansprüche auf Grönland vor einem Übergehen russischer Interessen in der Arktis. "Alle Versuche, die Interessen Russlands in der Polarregion zu ignorieren, vor allem im Bereich der Sicherheit, werden nicht ohne Antwort bleiben und sehr weitreichende Folgen haben", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Moskau. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump begründet seine Forderung nach der Kontrolle über Grönland unter anderem mit den Aktivitäten Russlands und China in der Region.

Kritik an europäischer Militärmission

Sacharowa kritisierte die militärische Erkundungsmission mehrerer europäischer Nato-Staaten, um die autonome, zu Dänemark gehörende Insel besser zu schützen. Dies sei "die nächste Provokation der westlichen Länder", die auch in dieser Weltregion ihre Ordnung durchsetzen wollten. Sie sagte, die europäischen Staaten beförderten eine Militarisierung der Polarregion. Sie müssten sich dessen bewusst sein, dass sie damit die Sicherheit Russlands als eines gleichberechtigten Arktis-Anrainers gefährdeten.

Russland mit seiner langen Nordküste am Polarmeer betrachtet die Arktis als seine Interessensphäre. Es nutzt verstärkt die Seewege in der Region und baut seine militärische Präsenz aus./fko/DP/nas