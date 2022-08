MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 01.08.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 189,95 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 191,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.481 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.02.2022 markierte das Papier bei 221,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 14,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 222,54 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,31 Prozent auf 1.180,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 989,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,93 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

