MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.05.2022 16:22:00 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 190,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 190,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 196,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 123.678 Stück.

Bei 224,90 EUR erreichte der Titel am 19.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 15,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2021 bei 161,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,07 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 221,71 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 29.04.2022 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,31 Prozent auf 1.180,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 989,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 28.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,51 EUR fest.

