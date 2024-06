MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 228,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 228,70 EUR. Bei 229,20 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 228,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 928 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 241,50 EUR markierte der Titel am 22.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 5,30 Prozent niedriger. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Abschläge von 30,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,67 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,09 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

