MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 380,90 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 380,90 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 382,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 377,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.843 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 386,80 EUR erreichte der Titel am 08.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 1,55 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.07.2024 auf bis zu 244,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 55,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 385,56 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,61 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MTU-Aktie in Rot: Neuer MTU-Chef startet am 1.9. - Neuer Airbus-Chef im Januar

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie