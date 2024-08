MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 259,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 259,90 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 261,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 260,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.445 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2024 auf bis zu 279,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 6,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 64,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 263,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.10.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

