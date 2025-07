MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 383,30 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 383,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 385,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 381,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.126 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 386,80 EUR erreichte der Titel am 08.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,91 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 244,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 36,34 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,82 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 370,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

