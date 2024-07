MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kurseinbußen

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 248,30 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 248,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 244,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 248,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.893 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 3,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 253,89 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

