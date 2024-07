MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Vormittag auf rotes Terrain

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 246,00 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 246,00 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 245,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 248,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.849 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 257,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 253,89 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,08 EUR je Aktie.

