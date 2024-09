MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 274,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 274,20 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 275,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,30 EUR. Zuletzt wechselten 26.117 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 279,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 73,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,52 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 281,60 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.10.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,73 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

