MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag verlustreich

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 283,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 283,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 282,40 EUR. Bei 285,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 19.690 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (288,40 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2024. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 1,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 162,55 EUR. Mit Abgaben von 42,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,50 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 283,60 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

