MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 177,25 EUR. Bei 175,85 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 181,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.519 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 28.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 19,83 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,80 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 220,75 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.349,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.004,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte MTU Aero Engines am 23.02.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2022 8,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

