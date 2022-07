MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 12.07.2022 09:22:00 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 173,50 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 173,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.425 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2022 bei 221,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 21,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (159,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 8,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 224,29 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.180,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 989,00 EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 28.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,87 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

