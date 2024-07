MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 246,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 246,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 246,90 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,40 EUR. Bisher wurden heute 5.047 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,26 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 35,87 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 256,11 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,08 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Freundlicher Handel: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus