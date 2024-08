MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Montagmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 259,10 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 259,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 259,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.251 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 279,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 278,30 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für MTU Aero Engines-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen