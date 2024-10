MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 288,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 288,30 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 289,90 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 287,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.412 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 289,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,55 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 77,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,50 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 283,60 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

MTU Aero Engines-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold

Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die MTU Aero Engines-Aktie