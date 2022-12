MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 204,20 EUR zeigte sich die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 204,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 203,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 203,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.453 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2022 auf bis zu 221,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 228,92 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,58 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,36 Prozent auf 1.349,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.004,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.02.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 8,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Die Expertenmeinungen zur MTU Aero Engines-Aktie im November 2022

Politische Einigung bei Luftkampfsystem FCAS erzielt - Airbus-Aktie leichter

MTU-Aktie im Aufwind: LBBW hebt Ziel für MTU auf 230 Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines