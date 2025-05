MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag nahezu unverändert

MTU Aero Engines im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 336,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 336,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 338,00 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 336,40 EUR. Bei 338,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 1.985 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 356,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,83 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 37,34 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,81 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 347,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 15,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

