MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 335,40 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 335,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 336,60 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 334,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.279 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 336,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2025). 0,36 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 207,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,22 Prozent.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 348,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.02.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 25.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 13,72 EUR je Aktie belaufen.

