MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 342,00 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 342,00 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 342,40 EUR an. Bei 336,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.483 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 342,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Gewinne von 0,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 207,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 65,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,34 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 351,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 19.02.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 13,72 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

