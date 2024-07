MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag stärker

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 254,70 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 254,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 254,70 EUR. Bei 251,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 16.197 Aktien.

Bei 257,20 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 259,60 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,09 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

