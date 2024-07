MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 246,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 246,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 246,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,20 EUR. Bisher wurden heute 2.869 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei 257,20 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 4,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,26 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 259,60 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich fester