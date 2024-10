MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 312,80 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 312,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 314,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 312,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 313,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.763 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 314,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.12.2023 Kursverluste bis auf 173,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,57 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 305,00 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen. Am 25.02.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 13,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

