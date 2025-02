MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 318,80 EUR nach oben.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 318,80 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 319,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 314,60 EUR. Bisher wurden heute 76.413 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 350,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 354,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 13,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

