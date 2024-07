MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 256,40 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 256,40 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 258,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,00 EUR. Zuletzt wechselten 36.434 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 258,20 EUR erreichte der Titel am 26.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 0,70 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 62,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,26 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 259,60 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

